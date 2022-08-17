Exatlón: Atleta revela que sufrió una crisis existencial.

Muchos días han pasado desde que llegó a su fin el Exatlón All Star; sin embargo, todos los atletas se han mantenido muy activos en sus redes sociales, ya que participar en este reality deportivo representa un trampolín para la mayoría de ellos, aunque no todos han corrido con la misma suerte y algunos han tenido más oportunidades que otros.

Formar parte del Exatlón México representa un sueño para muchos de los atletas, pero también un escalafón para sus carreras; sin embargo, no todos corren con la misma suerte, por lo que una vez terminado el reality deportivo deben volver a sus respectivas vidas para tratar de sobresalir a su ritmo, algo que no resulta fácil para todos y que incluso puede provocarles diferentes crisis.

Tanya Núñez es el ejemplo de ello, pues la exatleta del equipo azul reveló que llegó a sufrir una crisis existencial a pesar de ser talentosa y muy hábil.

¿Qué le pasó a Tanya Rabbit? A través de sus redes sociales fue como Tanya Rabbit, exintegrante del equipo azul, hizo una reflexión sobre su futuro y reveló que estuvo a nada de aceptar un trabajo que no quería por el simple hecho de sentirse productiva.

“Hace muchísimo no me daba tiempo de salir a darme un respiro y reflexionar sobre cosas que quiero en mi vida. ¿Qué estoy haciendo hoy para estar el día de mañana en el lugar que quiero estar?”, dijo la exconcursante del Exatlón México en sus historias de Instagram.

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Pero la cosa no terminó ahí, Tanya Núñez también mencionó que estuvo a nada de aceptar algo que no la hace feliz y que además interfería en sus planes, pero también se tomó el tiempo para hablar de la crisis existencial que sufrió y que le nubló el juicio.

“Creo que estamos acostumbrados a ver la vida perfecta que comparten las personas en redes, nos comparamos y en determinado momento sentimos que estamos fracasando en la vida”, añadió.

Por último, Tanya Rabbit destacó que aún no logra definir qué camino seguir para convertirse en la persona que desea.

“Las metas y caminos siempre son diferentes y compararnos no sirve de nada, al contrario”, finalizó.