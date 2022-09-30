Exatlón: Así quedaron los circuitos tras el paso del Huracán Fiona.

El Gran Inicio de Exatlón tendrá lugar el próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Luego del paso del Huracán Fiona, una nueva generación de atletas se prepara para debutar en las tierras y playas más demandantes del planeta.

Las inclemencias de la naturaleza retrasaron la nueva temporada de Exatlón, pues nuestros circuitos quedaron destruidos. Aquellos circuitos que recorrieron las leyendas se convirtieron en polvo, pero la unión de todos nos hizo levantarnos de nuevo.

El Huracán Fiona no nos detuvo, pues estuvimos juntos en la reconstrucción de este sueño y pronto regresaremos hasta tu hogar para que vibres al escuchar la frase "¡Que inicie el Exatlón”.

Turcos, dominicanos, mexicanos, latinoamericanos, una familia de más de 150 personas ayudamos para levantar nuestra casa, para recuperar nuestras pistas y para reconstruir nuestros circuitos.

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Extalón está listo para recibir a una nueva generación de atletas

En su momento, nuestro querido Antonio Rosique mandó este mensaje solidarizandose con todos los afectados tras el paso del Huracán Fiona: "Más allá de nuestros circuitos y de nuestras pistas, lo que más me duele es por lo que están pasando miles de dominicanos. Mi solidaridad y empatía con esta gran nación que me ha dado tanto”.

Nuestros circuitos están nuevamente de pie para que una nueva generación de atletas regrese a las filas de los equipos rojo y azul. No te pierdas el Gran Estreno de Exatlón el próximo lunes 3 de octubre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

Luego de que nuestro equipo se solidarizó, ayudó y mostró gran apoyo a todos los afectados que lo necesitaron, nuestros circuitos están listos para ser testigos de esta nueva temporada de Exatlón.

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