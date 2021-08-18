Exatlón: ¿Cómo será la primera batalla por los privilegios?

Guardianes y Conquistadores se enfrentarán esta noche en su primera batalla por los privilegios, donde buscarán obtener el mayor beneficio dentro de su primera semana en las playas y tierras más demandantes de Exatlón México.

'El Fin del Mundo' es un circuito lleno de retos difíciles, mismos en el que azules y rojos competirán por una primera recompensa dentro de la quinta temporada del reality show grabado en República Dominicana.

Ya falta poco para que se sepa el premio en esta semana, pero trate de lo que se trate, siempre ayuda a los atletas a encontrarse en mejores condiciones para sus reñidas y demandantes pruebas.

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Los Conquistadores se ponen a la cabeza

El primer juego por la superviviencia favoreció a los Conquistadores, sin embargo la batalla por la fortaleza fue uno de los duelos más reveladores para ser el primer encuentro. El equipo podría repetir la hazaña esta noche.

Tras un inicio sin igual en la competencia, ambos equipos. azules y rojos, van con todo para continuar avanzando en la contienda y llegar a la gran final de Exatlón México en su quinta temporada que promete muchas sorpresas.

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