Exatlón: Atleta reveló que brincó de alegría cuando Keno Martell golpeó a Pato Araujo en el Exaball.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló maravillosos momentos en su edición más exigente, trepidante y colosal. Talentosos atletas se llevaron al límite con su maravilloso desenvolvimiento en los circuitos del querido reality show.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues las playas de República Dominicana también han sido testigos de contundentes altercados entre tus atletas favoritos.

Fue a mitad de la temporada, cuando Keno Martell y Pato Araujo se agarraron a golpes en la cancha del Exaball, competencia que puso a prueba el temperamento de todos los participantes.

Los caballeros incendiaron los ánimos en las tierras de Exatlón, pues terminaron la contienda entre empujones, puñetazos, rasguños y hasta la camiseta rota de ‘Playmaker’.

Sin duda, esta inesperada pelea fue una de las más controversiales en todas las temporadas del reality show, conducido por nuestro querido conductor Antonio Rosique.

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La atleta que está feliz por la golpiza que recibió Pato Araujo

En su momento, millones de personas reaccionaron ante la controversial pelea de ‘Capitán Araujo’ y ‘Playmaker’, emitiendo todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

Por si fuera poco, exatletas del Exatlón también emitieron su honesta opinión ante la recordada golpiza suscitada en las playas de República Dominicana.

Doris del Moral, reciente eliminada del equipo Héroes, se sinceró para millones de televidentes en casa durante su aparición en nuestro programa ‘Al Extremo’.

La patinadora profesional confesó que se alegró de la golpiza que recibió el mediocampista colimense a manos de Keno Martell.

“A mí me cae muy mal Pato. Me dio mucho gusto cuando Keno se lo boxeó, la neta”, trascendió la también conocida como ‘Corazón Valiente’ para toda la audiencia mexicana.

En otros temas, Doris del Moral también confesó que se quedó sorprendida ante el buen recibimiento de sus admiradores tras su regreso a tierras mexicanas.

Cuando salí me di cuenta del apoyo de toda la gente, no solo azul sino roja. Considero que fui muy buena...

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