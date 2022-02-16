FOTOS | Aguerridas batallas por Supervivencia Exatlón.

Los integrantes del equipo rojo de Exatlón se prepararon para disfrutar de la fiesta en el autobús tras haber triunfado en la Batalla Colosal. Sin embargo Ximena Duggan, integrante del equipo azul, reveló ante cámaras que está muy preocupada por la lesión que presentó su rodilla.

Aristeo Cázares y Heliud Pulido se reunieron en las afueras de La Fortaleza para externar sus inconformidades sobre las actitudes del equipo azul pues notaron que le pasaron proyectiles a David Juárez “La Bestia” para continuar su tiro final en Exatlón.

La máxima autoridad del Exatlón anunció que siguen esperando los resultados de Mati Álvarez. Mati rompió en llanto pues reveló que no le gustaría salir de Exatlón por lesión.

Rojos y azules se enfrentaron en el asombroso circuito dorado en la primera serie por la supervivencia. Con una arrasadora batalla, el conjunto rojo tomó la delantera en el marcador final hasta conseguir el triunfo absoluto de la supervivencia Exatlón.

Antonio Rosique anunció que cuando la batalla por la supervivencia concluya en un equipo ganador absoluto, se jugaría un tercer duelo en el que el equipo vencedor tendría una recompensa inimaginable. David Juárez “La Bestia” y Evelyn Guijarro obtuvieron el triunfo al derrotar a Zudikey Rodríguez y Aristeo Cázares, evitando una prueba adicional en Exatlón.

