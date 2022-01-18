FOTOS | Arranca semana de Supervivencia Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores regresó con los ánimos en alto tras triunfar en la última batalla por La Fortaleza del Exatlón. Guardianes regresaron al Campamento para superar su prueba adicional, derribar dos tablones con la fuerza de un mazo.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito Dorado del Exatlón para dar inicio al primer examen de la recta final. Rojos y azules se enfrentan en la batalla por La Supervivencia única donde el equipo perdedor mandará a dos integrantes de su equipo a defender su permanencia.

Con una arrasadora racha de victorias, el equipo rojo de Guardianes logró derrotar de manera contundente al equipo azul de Conquistadores. De esta manera Rosique anunció que Uriel Pizarro “Minotauro” era el de menor rendimiento y el segundo atleta tenía que ser seleccionado con una votación del equipo.

Uriel Pizarro y Ramiro Garza se enfrentaron en el Circuito De Balance y Equilibrio de Exatlón. Ambos atletas contaban con cinco vidas para defender su permanencia, lamentablemente Uriel Pizarro no logró derrotar a Ramiro y fue eliminado de Exatlón.