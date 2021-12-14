FOTOS | Arrasadora competencia triangulada y despedida en Exatlón.

El equipo de Conquistadores triunfó y logró regresar a La Fortaleza con la participación de Koke Guerrero. El equipo rojo de Guardianes regresó al Campamento donde tuvieron que superar la prueba adicional donde la destreza y concentración fueron clave para acomodar los cubos de colores de Exatlón.

Algunos integrantes del equipo rojo de Guardianes se reunieron a las afueras del Campamento para planear estrategias, hablar de las carreras de relevos que han perdido y sobre el estado de salud de Jahir Ocampo tras su contundente caída en la prueba anterior del Exatlón.

Antonio Rosique dio la bienvenida al Circuito Del Fin Del Mundo donde los tres equipos se enfrentan en la competencia triangular para ganar una bolsa de cinco mil dólares a repartirse entre los integrantes del equipo ganador que consiga los diez puntos necesarios en Exatlón.

Después de vibrantes carreras entre Leyendas, Guardianes y Conquistadores donde finalmente consiguieron el triunfo y ganaron la bolsa con cinco mil dólares para repartirse. Antonio Rosique brindó reconocimiento para el equipo rojo por las malas rachas de lesiones y dobles juegos. Lamentablemente Jahir Ocampo sufrió una ruptura de los ligamentos del hombro izquierdo y no podrá continuar en Exatlón.

