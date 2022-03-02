FOTOS | Asombrosa batalla por Supervivencia Exatlón.

Los atletas del equipo rojo regresaron a La Fortaleza del Exatlón con los ánimos en alto tras haber triunfado en la Batalla Colosal. Aristeo Cázares reveló ante cámaras que ha puesto en marcha una estrategia para distraer a los rivales que aconsejan a los atletas que pasan en los circuitos para la serie por la supervivencia Exatlón.

Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón, recibió a rojos y azules en Exatlón City, la pista de obstáculos más emocionante de la competencia para inaugurar la serie por la supervivencia Exatlón.

La vibrante participación de Evelyn y Javi, lograron otorgarle el triunfo a la escuadra azul en la primera batalla de la supervivencia Exatlón. Rojos no quieren perder a otro integrante de su equipo.

Con una cardíaca carrera entre Aristeo Cázares y Koke Guerrero, el atleta del equipo escarlata le otorgó el triunfo a su equipo, empatando así la primera serie por la supervivencia Exatlón.

Rosique anunció que ambos equipos se enfrentarían en una tercera batalla para librar el desempate. Mati Álvarez junto con Heliud Pulido disputaron una reñida batalla contra Evelyn Guijarro y Koke Guerrero donde la escuadra roja consiguió el triunfo absoluto en la primera serie por la supervivencia Exatlón.

