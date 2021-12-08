FOTOS | Atletas de Exatlón con máximo esfuerzo por recompensa.

Las Leyendas del Exatlón triunfaron contra Guardianes y contra Conquistadores, regresaron a su Fortaleza especial para descansar. Aristeo Cázares aprovechó la reunión con sus compañeros para revelar que notó tensión en el equipo rojo con Emilio Rodríguez, pues han notado que no ha encajado bien en el equipo.

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Zudikey Rodríguez se reunió con Antonio González y con Paulina Martínez para revelar que se preocupó con la aparatosa caída de su compañera roja. Paulina reveló el por qué le tiene miedo a las inyecciones y no quería recibir una para calmar sus dolores durante la competencia.

Las Leyendas del Exatlón regresan a competir.

Yusef Farah, integrante del equipo azul de Conquistadores, reveló que se sintió emocionado con el regreso de Las Leyendas del Exatlón. David Juárez “La Bestia” se reunió con Mariana Khalil para aconsejarle que no se frustre en sus competencias pues a veces hay victorias y derrotas.

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Antonio Rosique recibió nuevamente a los tres equipos del Exatlón para protagonizar otra batalla triangulada en Los Juegos Del Tiempo donde compiten por cinco mil dólares a repartir entre los integrantes del equipo ganador de este evento de Exatlón.

¿Quién gana el duelo triangulado contra Las Leyendas del Exatlón?

El equipo azul de Conquistadores tomó rápidamente la delantera sin embargo Las Leyendas y Guardianes no dejaron que tomen amplia ventaja en el marcador final pues los tres equipos desean conseguir la segunda bolsa con cinco mil dólares.

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El esfuerzo de Guardianes, Conquistadores y Leyendas los mantuvo en competencia hasta llegar a un empate colosal entre los tres equipos. Se jugó una ronda especial para definir al equipo ganador de la segunda bolsa con los cinco mil dólares a repartir entre el equipo vencedor de Exatlón.

Finalmente el equipo de Guardianes consiguió el triunfo absoluto al derrotar a Las Leyendas de Exatlón con una increíble carrera de relevos donde Heber Gallegos y Nataly Gutiérrez derrotaron a Jazmín Hernández y a Keno Martell.

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