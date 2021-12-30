FOTOS | Atletas en riesgo de eliminación extraordinaria en Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores regresó al Campamento con los ánimos en alto tras triunfar en la clásica Batalla Colosal pues disfrutarán de un día completo de descanso en un hotel lujoso de Punta Cana tras derrotar al equipo de Guardianes en Exatlón.

Germán Toledo y Jair Cervantes se reunieron en La Fortaleza para planear su estrategia contra Ramiro Garza y Uriel Pizarro pues la rivalidad entre ambos equipos aumenta con cada triunfo y derrota en las tierras del Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se emocionan con la noticia que Antonio Rosique tiene preparada. Eliminaciones dobles para llegar a la cumbre, pues el próximo 30 de enero del 2022 será la final en vivo del Exatlón.

Después de emocionantes carreras entre Guardianes y Conquistadores, finalmente el equipo azul logró conseguir la victoria del duelo único por Supervivencia. Tres mujeres del equipo rojo se enfrentan al duelo de eliminación de Exatlón.

Daniela Reza fue elegida por su bajo rendimiento, Nataly Gutiérrez al ser el mejor rendimiento eligió a Paulina Martínez mientras que Marcela Pérez fue seleccionada en la votación abierta. Lamentablemente Marcela Pérez “Yeyé” no logró defender su lugar y es eliminada de Exatlón.

