FOTOS | Atletas mantienen esperanza de permanecer juntos en Exatlón.

El conjunto azul regresó al Campamento del Exatlón con los ánimos en alto tras haber derrotado al equipo rojo en la tercera batalla por La Supervivencia. Aristeo Cázares reveló ante cámaras que está buscando la manera de incomodar al conjunto azul como estrategia para desconcentrarlos en sus tiros en Exatlón.

Doris del Moral confesó ante cámaras que le advirtió a Aristeo que dejara de hacer ese tipo de estrategias pues después se quejarían en la ceremonia de los juegos. Javi Márquez no dudó en externar que ha notado que el conjunto rojo está teniendo complicaciones en la convivencia por un asunto de egos en Exatlón.

La máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos equipos para enfrentarse en la cuarta serie por supervivencia donde un nuevo circuito fue testigo de las emocionantes batallas. Después de reñidas batallas, finalmente el conjunto azul consiguió el triunfo absoluto, mandando así a tres integrantes del conjunto rojo a eliminación.

Ximena Duggan, Ana Lago, Heber Gallegos y Heliud Pulido fueron convocados al duelo de eliminación. Lamentablemente Ximena Duggan no logró superar la prueba final del Exatlón y fue eliminada.

