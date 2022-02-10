FOTOS | Azules y rojos desean ganar supervivencia de Exatlón.

Nataly Gutiérrez recibió buenos comentarios de Aristeo Cázares y Heliud Pulido tras su participación en la batalla por La Supervivencia de Exatlón pues ya pudo volver a jugar después de las lesiones que sufrió anteriormente. Javi Márquez animó a sus compañeros del equipo azul pues reconoce que se esforzaron mucho.

Koke Guerrero reveló ante cámaras que durante la quinta temporada, el equipo azul se sentía desanimado cuando las líneas de tiro final consistían en canastas pues el equipo de Guardianes poseía más atletas de basquetbol.

La máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos atletas en el circuito de la playa para dar continuidad a la segunda batalla por La Supervivencia. Con una asombrosa participación del equipo rojo, consiguieron la primera victoria de la segunda serie por supervivencia.

Con asombrosas carreras entre rojos y azules, el conjunto celeste redobló esfuerzos hasta conseguir la victoria en la segunda batalla por la supervivencia de Exatlón.

Finalmente, una última competencia a tres unidades, el equipo rojo reafirmó su supremacía y obtuvo el triunfo de la segunda supervivencia de Exatlón.

