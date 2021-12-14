FOTOS | Batalla en Exa-Arena, velocidad y Fortaleza Exatlón.

Paulina Martínez de Guardianes, se reunió con Marcela, Nataly y Antonio para revelar que sintió miedo de ser eliminada incluso cuando sufrió la lesión en su carrera contra Marcela en Exatlón.

Marcela Pérez “Yeyé” reveló que sintió feo al eliminar a Maura Martínez pues era su compañera de cuarto y contagió a todo el equipo rojo con su buena actitud a lo que Emilio Rodríguez aprovechó las cámaras para comentar que hubiera preferido que saliera Paulina de Exatlón.

Antonio Rosique dio la bienvenida a los tres equipos donde un un atleta de cada equipo tratará de conseguir la bandera de su oponente en el menor tiempo posible para conseguir la victoria de los juegos del tiempo en el Exatlón.

En una trepidante persecución entre Jahir Ocampo y Pato Araujo, Jahir sufrió una caída y tuvo que ser trasladado al hospital. Finalmente el equipo azul resultó victorioso.

Guardianes y Conquistadores se enfrentaron por la posición estratégica. Conquistadores obtuvieron el triunfo después de vibrantes carreras y disfrutarán de La Fortaleza por una semana completa.

