FOTOS | Bestiales competencias por territorio y supervivencia Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores regresó al Campamento con los ánimos decaído tras perder el juego de la Navidad contra el equipo rojo de Guardianes. Sin embargo, Antonio Rosique había anunciado que disfrutarían de una cena especial y una videollamada con sus familiares desde las tierras del Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el circuito marino para disputar el territorio que está en posesión del equipo rojo de Guardianes. Finalmente el equipo azul tomó la delantera en el marcador y reclamó La Fortaleza del Exatlón.

Los integrantes del equipo rojo de Guardianes recibieron la visita de sus familiares para disfrutar de la cena navideña. Al día siguiente rojos y azules se reunieron con Rosique en el circuito dorado para disputar la batalla por La Supervivencia del Exatlón.

Después de arrasadoras y cardiacas carreras entre rojos y azules, el equipo de Guardianes logró superar al equipo de Conquistadores asegurando que al menos una atleta azul asista al duelo de eliminación del Exatlón.

