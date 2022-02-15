FOTOS | Cardíaco duelo por medalla y recompensa Exatlón.

Tras perder nuevamente La Fortaleza del Exatlón, los integrantes del conjunto azul se dirigieron a superar su prueba adicional, buscar la llave de la habitación donde dormirían en la casa abandonada. Finalmente un mensaje escrito determinó que solamente un integrante tenía que pasar la noche en dicha casa abandonada a lo que Doris del Moral propuso un sorteo sin embargo Ximena Duggan no dudó en proponerse para evitar que algunos de sus compañeros pasen una mala noche.

Las reglas cambiaron en Exatlón, Antonio Rosique recibió a ambos equipos en la pista de parkour libre para poner en disputa las medallas. Dos medallas para los mejores tiempos en el contrarreloj y una para el equipo donde la pareja que haya acumulado el menor tiempo se la quedaba. David Juárez “La Bestia” y Zudikey Rodríguez triunfaron en las medallas individuales mientras que el equipo rojo triunfó en la carrera por la medalla colectiva.

La máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos equipos en el circuito de la mina del Exatlón para poner en disputa la fiesta del autobús en la Batalla Colosal. Después de una reñida batalla entre ambos equipos, finalmente el conjunto escarlata logró superar la marca en el marcador final y consiguió el triunfo en Exatlón.

