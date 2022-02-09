FOTOS | Cardíaco inicio de batallas por supervivencia Exatlón.

El conjunto azul regresó al Campamento del Exatlón con los ánimos decaídos tras su derrota en la Batalla Colosal. Koke Guerrero reveló ante cámaras que se va a concentrar en fluir con las rachas buenas y malas sino pierde el enfoque.

Ernesto Cázares advirtió a Ximena Duggan que el equipo rojo no dudó en expresar cierto nivel de burla con la técnica de la atleta azul en el tiro final de la batalla colosal del Exatlón. Duggan confesó que estuvo bien que el equipo rojo sonriera ocasionalmente.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos en el trepidante circuito lodoso de Exatlón para dar inicio a la serie por la supervivencia. Con ocho puntos en disputa, el equipo rojo tomó la delantera pese a que el equipo azul tenía elementos de tiro adicionales.

Después del triunfo del equipo rojo, Rosique dio inicio a la segunda parte de la batalla por La Supervivencia con la condición de cambiar la línea de tiro final. El equipo azul toma la delantera con Ernesto Cázares al derrotar a Heliud Pulido.

Tras el empate en la serie por La Supervivencia y con tres puntos en disputa, ambos equipos se enfrentaron para definir al conjunto que evitará mandar a un integrante a duelo de eliminación de Exatlón.

