FOTOS | Colosal duelo por permanencia en Exatlón All Star.

El equipo Rojo regresa a la fortaleza después de perder la segunda serie por la supervivencia en Exatlón All Star.

Evelyn menciona ante las cámaras que se siente muy feliz porque por fin el día se pintó de Azul al ganar el duelo de los polos opuestos. Además, esto le otorgó regalos a dos de los atletas de este grupo.

Heliud Pulido fue enviado a la casa abandonada de Exatlón: All Star, donde vivió una experiencia de miedo como nunca antes.

En medio de la obscuridad, nuestro querido Black Panther accedió solo al tenebroso lugar, lo hizo poco a poco para no llevarse terroríficas sorpresas de una manera más abrupta, pues sabía que a como diera lugar debía de cumplir con su amado equipo rojo.

Mati utilizó uno de sus beneficios al tener la Playera Dorada, repitió una de sus carreras y ganó el punto contra Doris.

En esta ocasión, los indiscutibles ganadores fueron los integrantes del equipo Azul, por lo que uno de los rojos estará en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

