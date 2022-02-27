FOTOS | Conjunto escarlata a duelo de eliminación Exatlón.

El equipo azul de Exatlón regresó con los ánimos en alto tras haber conseguido el triunfo en la segunda batalla por la supervivencia, asegurando a dos atletas rojos al duelo de eliminación. Aristeo Cázares, integrante de la escuadra roja reveló ante cámaras que se siente satisfecho tras haber anotado en dos ocasiones con los ojos cerrados.

Ana Lago no dudó en confesar que se sintió mal tras haber perdido su anillo de compromiso sin embargo después de buscar entre sus pertenencias, logró encontrarlo y sintió alivio de recuperar su anillo de compromiso en el campamento del Exatlón.

Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón recibió a rojos y azules para dar inicio a la última batalla por la supervivencia antes del duelo de eliminación. La serie se empató en la segunda batalla así que rojos y azules se enfrentaron en un desempate colosal donde azules consiguió el triunfo absoluto de la serie de supervivencia Exatlón.

Ana Lago, Heber Gallegos y Heliud Pulido fueron los tres atletas rojos que se enfrentaron en el duelo de eliminación. Heber Gallegos no logró defender su permanencia y resultó ser eliminado de Exatlón.

