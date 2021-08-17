FOTOS: Conquistadores triunfan ante Guardianes en circuito Exatlón.

Una nueva jornada de competencias ha comenzado, los integrantes del equipo rojo regresan a la Fortaleza, Estephanie Solís reveló ante cámaras que no supo por qué tuvo una mala participación en el juego por la Supervivencia del Exatlón.

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Ximena Duggan aprovechó las cámaras para revelar que sus victorias fueron casi perfectas y derrotó a sus primeras contrincantes del equipo contrario. Los atletas del equipo azul celebraron su victoria y Ramiro reveló que él está dispuesto a entregarlo todo para no perder a ningún compañero.

Primera batalla por medalla en Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

Antonio Rosique reunió a los atletas de ambos equipos para revelar que se vivirá la primera competencia individual en la que las mujeres disputarán una increíble recompensa para asistir a un evento deportivo de máxima velocidad.

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Dulce Miranda resultó victoriosa con un contundente triunfo contra sus compañeras de aventura y es acreedora a la primera medalla de la temporada, de esta manera asegura una posibilidad para ganar una increíble recompensa.

Exatlón en el circuito del fin del mundo con increíble competencia.

Conquistadores y Guardianes nuevamente se enfrentaron en una batalla colosal en el circuito del fin del mundo. Los atletas del Exatlón protagonizaron una ardua batalla por el kit básico de entrenamiento.

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El equipo azul tomó la delantera rápidamente sin embargo el equipo rojo no se dejó vencer tan fácilmente. Briseida logró sumar un punto en el momento cumbre contra Tanya y le dio vida al equipo de Guardianes.

Lamentablemente no fue suficiente y Ramiro fue el encargado de otorgarle la victoria al equipo azul tras haber derrotado a Mario en un cardiaco tiro de aros en la pista del fin del mundo del Exatlón.

No te pierdas Exatlón Guardianes vs. Conquistadores de lunes a jueves a las 07:30 p.m. y disfruta de los duelos de eliminación los domingos a las 08:00 p.m. Sólo por Azteca UNO.

