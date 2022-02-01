FOTOS | Contrarreloj y duelo de enigmas mixto en Exatlón.

El equipo azul de Exatlón All Star regresó a La Fortaleza y fueron recibidos con masajistas profesionales mientras que el equipo rojo regresó al Campamento. Ana Lago y Heliud Pulido aprovecharon para hablar de las futuras competencias contra los azules.

La super campeona del Exatlón, Mati Álvarez se reunió con Nataly Gutiérrez pues quedaron sorprendidas sobre los duelos mixtos a lo que Mati confesó que siempre había pedido que la competencia fuera contra sus rivales del equipo azul.

Antonio Rosique dio la bienvenida a rojos y azules en el circuito biométrico del Exatlón donde anunció que por por primera vez, todos los atletas se enfrentarían por dos medallas. Competencia mixta donde Aristeo Cázares y David Juárez “La Bestia” resultaron victoriosos.

Rojos y azules se reunieron con Rosique en el circuito de máxima velocidad para disputar el primer duelo de los enigmas de la temporada. Con la vibrante competencia a diez puntos, rojos y azules se enfrentaron ferozmente para conseguir las invaluables recompensas de Exatlón All Star. Foto finish que deslumbró a todos donde finalmente el equipo azul consiguió la victoria.

