FOTOS: Duelo complejo entre nueva generación y leyendas de Exatlón.

El equipo de Conquistadores regresó entusiasmado al Campamento del Exatlón por su primer enfrentamiento contra Las Leyendas del Exatlón. Ximena Duggan reveló ante cámaras que nunca fue su intención atravesarse en el tiro de Mati Álvarez pero confesó que se sintió triste con la expresión de decepción de su amiga.

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David Juárez “La Bestia” y Yusef Farah se reunieron en las afueras del Campamento del Exatlón pues David reveló que al ver a algunos de sus compañeros de generaciones pasadas él sintió que también puede pertenecer al equipo de Las Leyendas del Exatlón.

Contundente Duelo De Los Enigmas entre rojos y azules del Exatlón.

Antonio Rosique reunió a ambos equipos para enfrentarse por las cajas misteriosas del Duelo De Los Enigmas en el Circuito De Las Tuberías del Exatlón. Los invaluables premios que se encuentran en las cajas misteriosas son: un día de diversión con pistolas láser, un día de aventura en la tirolesa de Punta Cana o un día de descanso en un hotel de lujo.

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El equipo de Conquistadores arrasó contra Guardianes en el Duelo De Los Enigmas ya que consiguió la victoria con un contundente marcador con siete puntos por delante del equipo rojo y eligieron la caja #2 con la experiencia en tirolesas como recompensa.

Las Leyendas del Exatlón arrasaron en el circuito.

Conquistadores y Guardianes nuevamente se fusionaron para ser el equipo de la “Nueva Generación del Exatlón” y enfrentarse contra “Las Leyendas del Exatlón” en una nueva competencia en el Circuito del Exatlón City.

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En una increíble participación de Las Leyendas del Exatlón, lograron conseguir el triunfo absoluto con una amplia ventaja de cuatro puntos por delante del equipo de la Nueva Generación del Exatlón y se repartirán ocho mil dólares.

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