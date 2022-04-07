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FOTOS | Duelo por equipos en mina por Supervivencia Exatlón All Star.

Azules quiere mantener su ventaja en Supervivencia Exatlón All Star sin embargo Heliud Pulido del equipo rojo consiguió el punto decisivo de la segunda batalla.

Por: Redacción Azteca UNO

Equipo azul por segunda Supervivencia Exatlón México.
Equipo rojo por segunda Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Javi Márquez en tobogán Exatlón México.
Aristeo Cázares en alberca Exatlón México.
Atletas concentrados por Supervivencia Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Equipo rojo celebrando Exatlón México.
Pato Araujo y Javi Márquez Exatlón México.
Aristeo Cázares en tobogán Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez por Supervivencia Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Exatlón México.
Evelyn Guijarro y Mati Álvarez en las minas Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
Competencia de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Koke Guerrero vs Aristeo Cázares por Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Supervivencia Exatlón México.
Rosique da inicio a segunda Supervivencia Exatlón México.
Concentración de David Juárez Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en competencia Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Concentración de Aristeo Cázares Exatlón México.
Concentración de Pato Araujo Exatlón México.
Javi Márquez concentrado por Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez en recorrido Exatlón México.
Javi Márquez saliendo de alberca Exatlón México.
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Equipo azul por segunda Supervivencia Exatlón México.
Equipo rojo por segunda Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Javi Márquez en tobogán Exatlón México.
Aristeo Cázares en alberca Exatlón México.
Atletas concentrados por Supervivencia Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Equipo rojo celebrando Exatlón México.
Pato Araujo y Javi Márquez Exatlón México.
Aristeo Cázares en tobogán Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez por Supervivencia Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Exatlón México.
Evelyn Guijarro y Mati Álvarez en las minas Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
Competencia de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Koke Guerrero vs Aristeo Cázares por Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Supervivencia Exatlón México.
Rosique da inicio a segunda Supervivencia Exatlón México.
Concentración de David Juárez Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en competencia Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Concentración de Aristeo Cázares Exatlón México.
Concentración de Pato Araujo Exatlón México.
Javi Márquez concentrado por Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez en recorrido Exatlón México.
Javi Márquez saliendo de alberca Exatlón México.
Equipo azul por segunda Supervivencia Exatlón México.
Equipo rojo por segunda Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Javi Márquez en tobogán Exatlón México.
Aristeo Cázares en alberca Exatlón México.
Atletas concentrados por Supervivencia Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Equipo rojo celebrando Exatlón México.
Pato Araujo y Javi Márquez Exatlón México.
Aristeo Cázares en tobogán Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero por Supervivencia Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez por Supervivencia Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Exatlón México.
Evelyn Guijarro y Mati Álvarez en las minas Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
Competencia de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Koke Guerrero vs Aristeo Cázares por Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Supervivencia Exatlón México.
Rosique da inicio a segunda Supervivencia Exatlón México.
Concentración de David Juárez Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en competencia Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Concentración de Aristeo Cázares Exatlón México.
Concentración de Pato Araujo Exatlón México.
Javi Márquez concentrado por Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez en recorrido Exatlón México.
Javi Márquez saliendo de alberca Exatlón México.
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