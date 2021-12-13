FOTOS | Duelo salvaje en Exaball, supervivencia y eliminación Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores regresó con los ánimos en alto tras haber resultado victoriosos en la primera batalla por La Supervivencia donde aseguraron que al menos una mujer del equipo rojo de Guardianes asista al duelo de eliminación del Exatlón.

Keno Martell reveló ante cámaras que está emocionado de enfrentarse a Guardianes y a Conquistadores en la arena del Exaball. Marcela Pérez “Yeyé” no quedó conforme con formar equipo con azules para enfrentarse al Exaball del Exatlón.

Después de un trepidante duelo, el equipo de Nueva Generación, conformado con atletas de Guardianes y Conquistadores, consiguió un triunfo absoluto después de anotar las cuatro canastas necesarias para ganar los sets del Exatlón.

Antonio Rosique anunció que nuevamente Guardianes y Conquistadores se enfrentarían en el Circuito Dorado para determinar al equipo que perderá a una integrante en el duelo de eliminación de Exatlón.

Paulina Martínez fue sentenciada al duelo de eliminación por su bajo rendimiento, Maura Martínez fue nombrada por Nataly Gutiérrez quien tuvo el poder de elegir a la segunda sentenciada mientras que el equipo rojo de Guardianes eligió a Marcela Pérez. Después de emocionantes batallas, Maura Martínez fue eliminada de Exatlón.

