FOTOS | El equipo azul sigue dominando la competencia en Exatlón.

El equipo azul regresa a la Fortaleza después de ganar la primera serie por la Supervivencia de la temporada en Exatlón.

Zudikey reconoce ante las cámaras que necesitan adaptarse al nuevo equipo rojo. De la misma forma, Aristeo explica que tienen que concentrarse en el presente, olvidar los títulos que ganaron anteriormente y comenzar de nuevo.

Las mujeres de ambos equipos se enfrentaron en una reñida competencia al igual que los hombres, pero durante los enfrentamientos mixtos fue donde el equipo azul volvió a demostrar su dominio en Exatlón.

La victoria del equipo azul hizo que se colocara a un segundo atleta rojo en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.