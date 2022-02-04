FOTOS | El equipo rojo no se rinde en Exatlón.

El equipo azul regresa a la Fortaleza después de ganar le segunda serie por la Supervivencia de la semana. Ahí comentaron los resultados y su desempeño durante la última competencia, esto los motivó e hizo sentir a salvo dentro de Exatlón.

Los atletas rojos tienen sentimientos encontrados por lo que compartieron los detalles que los llevaron a perder, analizaron las razones para mejorar y así tratar de ganar el próximo encuentro.

Durante uno de los circuitos, Nataly sufrió un accidente al impactar su rostro contra las cuerdas en la primera trampa de agua. Recibió atención por parte del equipo médico y fue trasladada al hospital.

Después de una reñida competencia, el equipo rojo se coronó como el vencedor de la tercera serie, por lo que un atleta azul entrará al Duelo de Eliminación del próximo domingo en Exatlón All Star.