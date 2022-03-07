FOTOS | Emocionante duelo entre rojos y azules por Fortaleza Exatlón.

Zudikey Rodríguez, atleta del equipo rojo de Exatlón reveló ante cámaras que le entristecía ver que sus compañeros perdían créditos en el duelo de eliminación de Exatlón. Después de evaluar la victoria, el equipo azul se prepara para la batalla por la fortaleza Exatlón.

La máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique, recibió a ambos equipos en el circuito de máxima velocidad para dar inicio a la batalla por la fortaleza Exatlón.

La competencia en el circuito más desgastante, la pista de máxima velocidad, forza a los atletas a dar su máximo esfuerzo. Después de emocionantes carreras entre rojos y azules, finalmente Evelyn Guijarro le otorgó la victoria a la escuadra azul en la batalla por la fortaleza Exatlón.

La Exa-Arena del Exatlón recibió a ambos equipos para dar inicio al duelo por la ventaja Exatlón All Star. Tras haber ganado en la batalla por la fortaleza Exatlón, los azules triunfan de nueva cuenta y consiguen la ventaja especial con el punto de Javi Márquez.

