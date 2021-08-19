FOTOS: Enfrentamientos colosales por fama y Fortaleza Exatlón.

Los participantes del equipo de Conquistadores disfrutaron de la fiesta de bienvenida exclusiva de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores y aprovecharon para analizar las estrategias de sus contrincantes al ver el primer programa de su aventura.

Hay conflictos internos entre los integrantes del equipo de Guardianes. Estephanie no quedó conforme con algunas actitudes de sus compañeros a lo que Briseida le aconseja que debe expresar sus sentimientos.

Macky González gana el juego de la fama Exatlón.

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Estephanie Solís se armó de valor para confrontar a sus compañeros y reclamarles que no sintió apoyo de sus nuevos compañeros de aventura. Acordaron que esta primera semana se conocerían mejor para aplicar estrategias en futuras competencias.

Antonio Rosique recibió a los atletas para revelarles que se enfrentarían en el Fame Game, el juego por la fama del Exatlón. Un enfrentamiento en el que compiten para que un ganador o ganadora tenga la oportunidad de convertirse en la imagen del Exatlón.

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Las atletas de ambos equipos protagonizaron una batalla en la que Macky González resultó triunfadora. Por otro lado, los atletas de Guardianes y Conquistadores fueron derrotados por Jahir Ocampo.

Finalmente, después de aguerridas carreras, Macky González derrotó a Jahir Ocampo y disfrutará de la recompensa invaluable, las redes sociales del Exatlón tendrán información exclusiva de ella.

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Guardianes ganan La Fortaleza Exatlón.

Antonio Rosique reunió a los atletas del Exatlón que se enfrentaron en una ardua competencia para conocer al equipo ganador de La Fortaleza. Los Guardianes defienden su ventaja estratégica mientras los Conquistadores desean ganar dicha posición estratégica.

Un circuito clásico del Exatlón, la pista de La Mina fue testigo de arduas competencias para ganar La Fortaleza. Osirys reveló que siempre se imaginó con participar en este circuito y confesó que su inspiración es Javier Márquez.

Después de arduas batallas en el circuito de La Mina del Exatlón, el equipo de Guardianes resultó victorioso tras mantener una racha de victorias y doblar el marcador contra sus contrincantes; el equipo rojo regresa a La Fortaleza para descansar.

