FOTOS: Enigmas, insignia e inesperados finales en carreras de Exatlón.

Guardianes regresó a Fortaleza tras haber derrotado a Conquistadores en el Circuito del Exatlón City. Briseida Acosta le otorgó la victoria a su equipo y reveló ante cámaras que recordó sus torneos y victorias para motivarse en los tiros finales.

Osirys López confesó que se siente cómodo con su equipo por la disciplina y concentración que tienen sus compañeros sin embargo pide que entrenen al doble pues para él, el equipo rojo ha aprendido a dominar los diferentes circuitos del Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se enfrentan por insignia en Exatlón.

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Antonio Rosique brindó una calurosa bienvenida a Guardianes y a Conquistadores para enfrentarse nuevamente en la edición varonil de La Ruta De Los Campeones. Diez hombres de ambos equipos se enfrentaron en el Circuito De Las Tirolesas del Exatlón pero solamente uno podrá asistir a la Fórmula 1.

Dos créditos para cada atleta rojo y azul, ambos equipos protagonizaron una reñida competencia pero finalmente David Juárez “La Bestia” consiguió el triunfo absoluto y obtuvo la cuarta insignia que le da el derecho de asistir a la Fórmula 1 fuera de México.

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Guardianes y Conquistadores se reunieron en una nueva versión del Circuito Dorado del Exatlón. Osirys López estudió latín un año para comprender los títulos de los circuitos que Antonio Rosique presenta.

Sorprendentes premios de última generación en enigmas del Exatlón.

En esta ocasión no habrá caja maldita, rojos y azules se enfrentan por tres sorprendentes premios de tecnología de última generación, audífonos inteligentes, reloj inteligente y la última versión del teléfono inteligente.

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Conquistadores y Guardianes se enfrentaron en la nueva versión del Circuito Dorado, después de una reñida batalla entre ambos equipos, finalmente Conquistadores obtuvo el triunfo con 4 puntos por delante en el marcador final.

Antonio Rosique separó a los integrantes del equipo azul para abrir las cajas misteriosas, Koke, Kevin y David eligieron la caja número uno con el reloj inteligente. Sol, Loco, Duggan, Ramiro y Macky eligieron la segunda caja con el teléfono inteligente. Finalmente Osirys y Tanya recibieron los audífonos inalámbricos.

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