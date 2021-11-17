FOTOS | Exatlón presenció asombrosa competencia internacional.

Tras el emocionante duelo entre México y Colombia, el equipo mexicano regresó a su respectiva zona de descanso en Exatlón. David Juárez “La Bestia” confesó que sintió miedo porque iban perdiendo sin embargo lograron remontar y derrotar a los colombianos.

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Emilio Rodríguez mantiene su postura de respetar la unión de ser el equipo de México sin embargo no quiere que se confundan las cosas pues el sigue firme en que los integrantes del equipo azul son sus contrincantes y no les tomará cariño durante estas competencias internacionales.

Ximena Duggan aprovechó la cámara de Conquistadores para revelar que sabe respetar las formas de pensar de sus compañeros pero también pide respeto para sus opiniones de querer distanciarse un poco del equipo por el exceso de convivencia monótona

¿Quién gana la medalla varonil de Exatlón?

Antonio Rosique recibió a rojos y azules para que los nueve hombres de ambos equipos disputen la medalla convencional del Exatlón que les otorga una vida extra si llegan a correr riesgo de ser eliminados del Exatlón.

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Tony González fue derrotado por Ramiro Garza y de esta manera se aseguró que la medalla sea disputada entre los integrantes del equipo azul de Conquistadores. Finalmente Koke Guerrero resultó victorioso al derrotar a Ramiro Garza en el Circuito De Las Tirolesas de Exatlón.

México derrota a Colombia en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores nuevamente se fusionaron para representar a México en el duelo internacional contra Colombia. Antonio Rosique recibió a ambos equipos en la estación de comunicaciones abandonada.

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Con diez mil dólares en juego, el equipo mexicano busca repetir su victoria mientras que el equipo colombiano tomó la delantera en el marcador del segundo duelo internacional de Exatlón.

Después de vibrantes carreras entre mexicanos y colombianos, el equipo con el uniforme verde, consiguió la victoria con una amplia ventaja de siete puntos en el marcador final del duelo internacional del Exatlón y se repartirán la bolsa con diez mil dólares.

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