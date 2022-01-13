FOTOS | Explosivos duelos en Exa-Arena y circuito libre del Exatlón.

La Máxima Autoridad del Exatlón recibió a los atletas en la Exa-Arena con una prueba muy especial, ¡un partido de handball! Rojos y Azules se enfrentaron para ganar 7,500 Exapoints y obtener el derecho de visitar la Exastore. Los atletas se dividieron en equipos de cuatro integrantes y jugaron sets de cinco puntos. Uriel Pizarro “Minotauro” fue el primero en anotar un gol para su equipo, pero Heber salió a la defensa de Guardianes y empató el marcador uno a uno.

El handball del Exatlón estaba muy parejo, hasta que “Thunder” logró dominar la cancha al anotar tres puntos seguidos y terminó con la ronda. Los Guardianes no dieron tregua en el segundo set y lograron dejar el marcador cinco a cero.

De regreso a los circuitos, los atletas compitieron en una emocionante batalla por la Fortaleza del Exatlón, los Guardianes la defendieron, mientras que los Conquistadores pelearon por recuperarla, ningún equipo dio su brazo a torser y llevaron el juego a carrera de relevos.