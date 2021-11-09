FOTOS: Feroces competencias por recompensas increíbles en Exatlón.

Después de la contundente derrota del equipo rojo de Guardianes, regresaron al Campamento con los ánimos decaídos para enfrentarse a la prueba adicional física que Exatlón tenía preparada para ellos. Tenían que partir las maderas en tres partes y colocarlas dentro de los tambos metálicos.

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El equipo azul de Conquistadores regresó triunfal a La Fortaleza después de una semana de incomodidades en el Campamento del Exatlón. Yusef Farah aprovechó la zona de descanso de La Fortaleza para recibir a Jair Regalado, nuevo refuerzo azul, pues es un gran amigo de Ernesto Cázares y de Aristeo Cázares.

¿Quién gana la medalla femenil del Exatlón?

Antonio Rosique recibió a los atletas de ambos equipos en el Circuito De Balance Y Equilibrio del Exatlón para poner en disputa la medalla convencional femenil. Diez atletas rojas y azules se enfrentaron en el circuito de equilibrio en eliminación directa, cinco finalistas tuvieron que quitar los dos créditos individuales de cada competidora para que solamente una de ellas ganara la medalla.

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Después de cardíacas participaciones entre rojas y azules, finalmente Nataly Gutiérrez “Dynamom”, derrotó a sus compañeras y nuevamente se cuelga la medalla convencional en la rama femenil del Exatlón.

¿Cuál es el premio de la Batalla Colosal de Exatlón?

Guardianes y Conquistadores se encontraron con Antonio Rosique en el Circuito Dorado del Exatlón para disputar la Batalla Colosal con una increíble recompensa: seis motonetas para un solo equipo donde los mejores puntajes del equipo ganador, tendrán que batirse individualmente en duelo para conseguir una.

En una arrasadora batalla, el equipo de Conquistadores del Exatlón consiguió el triunfo absoluto ante Guardianes. David Juárez “La Bestia” y Alan Mendoza se enfrentaron en el Derby Prime Time donde David consiguió sumar mil dólares más.

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Para concluir, Thalia y Koke consiguieron una motoneta cada uno por tener el mejor rendimiento durante el juego mientras que el resto de los integrantes del equipo azul se enfrentaron para conseguir su propia motoneta que Exatlón puso en disputa en la Batalla Colosal.

Ramiro Garza y David Juárez “La Bestia” consiguieron una motocicleta cada uno mientras que Macky González y Ximena Duggan consiguieron derrotar a sus compañeras para obtener una motoneta cada una.

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