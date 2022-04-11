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FOTOS | Fortaleza Exatlón All Star, ventaja y máximo esfuerzo.

Siete atletas inician la semana 11 de aventura, todos desean permanecer en la Fortaleza Exatlón All Star. Finalmente Mati Álvarez consiguió el triunfo.

Por: Redacción Azteca UNO

Mati Álvarez y Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
Koke Guerrero y Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Fuerza de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Equipo azul por Ventaja Exatlón México.
Heliud Pulido saliendo de alberca Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique comienza juego por Ventaja Exatlón México.
Evelyn Guijarro saliendo de alberca Exatlón México.
Rosique inicia duelo por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs David Juárez por Ventaja Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
David Juárez vs Mati Álvarez por Fortaleza Exatlón México.
Concentración de Koke Guerrero Exatlón México.
Patto Araujo en circuito por Fortaleza Exatlón México.
David Juárez en pista por Fortaleza Exatlón México.
Recorrido de Heliud Pulido Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Javi Márquez vs Pato Araujo por Fortaleza Exatlón México.
Fuerza y esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Mati Álvarez vs David Juárez por Fortaleza Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Fortaleza Exatlón México.
Pato Araujo por Fortaleza Exatlón México.
David Juárez a máxima velocidad Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
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Mati Álvarez y Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
Koke Guerrero y Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Fuerza de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Equipo azul por Ventaja Exatlón México.
Heliud Pulido saliendo de alberca Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique comienza juego por Ventaja Exatlón México.
Evelyn Guijarro saliendo de alberca Exatlón México.
Rosique inicia duelo por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs David Juárez por Ventaja Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
David Juárez vs Mati Álvarez por Fortaleza Exatlón México.
Concentración de Koke Guerrero Exatlón México.
Patto Araujo en circuito por Fortaleza Exatlón México.
David Juárez en pista por Fortaleza Exatlón México.
Recorrido de Heliud Pulido Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Javi Márquez vs Pato Araujo por Fortaleza Exatlón México.
Fuerza y esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Mati Álvarez vs David Juárez por Fortaleza Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Fortaleza Exatlón México.
Pato Araujo por Fortaleza Exatlón México.
David Juárez a máxima velocidad Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Mati Álvarez y Javi Márquez por Ventaja Exatlón México.
Koke Guerrero y Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
Equipo rojo por Ventaja Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Fuerza de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Equipo azul por Ventaja Exatlón México.
Heliud Pulido saliendo de alberca Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique comienza juego por Ventaja Exatlón México.
Evelyn Guijarro saliendo de alberca Exatlón México.
Rosique inicia duelo por Ventaja Exatlón México.
Pato Araujo vs David Juárez por Ventaja Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito Exatlón México.
David Juárez vs Mati Álvarez por Fortaleza Exatlón México.
Concentración de Koke Guerrero Exatlón México.
Patto Araujo en circuito por Fortaleza Exatlón México.
David Juárez en pista por Fortaleza Exatlón México.
Recorrido de Heliud Pulido Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Javi Márquez vs Pato Araujo por Fortaleza Exatlón México.
Fuerza y esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Mati Álvarez vs David Juárez por Fortaleza Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Fortaleza Exatlón México.
Pato Araujo por Fortaleza Exatlón México.
David Juárez a máxima velocidad Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
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