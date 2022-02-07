FOTOS | Fortaleza, ventaja y accidentes en competencia Exatlón.

El equipo azul regresó a La Fortaleza del Exatlón tras la inesperada salida de Marysol Cortés. Ernesto Cázares no dudó en revelar ante sus compañeros que se sugestiona mucho sin embargo Doris Del Moral le advirtió que todos creen en él para demostrar su potencial.

Ana Lago y Heliud Pulido se reunieron en las afueras del Campamento de Exatlón para hablar de la difícil decisión que tomó Marysol Cortés. Heliud confesó que él también pensaría en la decisión de regresar a casa.

Rojos y azules se reunieron en el circuito de balance y equilibrio de Exatlón donde Rosique dio la instrucción de que ambos equipos se enfrentarían para conseguir la ventaja de tiros adicionales en los próximos juegos. Finalmente el equipo azul consiguió el triunfo.

Antonio Rosique nuevamente recibió a ambos equipos para poner en disputa la nueva Fortaleza del Exatlón. Con diez puntos en disputa, los atletas tienen la posibilidad de elegir duelos mixtos para conseguir la victoria. Después de emocionantes carreras, el equipo rojo consiguió el triunfo y se queda una semana en La Fortaleza.

