FOTOS | Fortaleza y ventaja Exatlón en juego con poderosas carreras.

El equipo rojo de Exatlón regresó a La Fortaleza tras la victoria de Ana Lago sobre Ximena Duggan. Ana reveló ante cámaras que estaba muy feliz por haber demostrado de lo que era capaz.

David Juárez “La Bestia” no dudó en expresar que para él, la semana que tuvieron de remontadas y triunfos, fue en vano tras haber perdido a Ximena Duggan. Ana Lago y Heliud Pulido se reunieron en la sala de La Fortaleza pues “Black Panther” le aclaró la situación que se presentó en el duelo de eliminación de Exatlón en la que el atleta rojo apoyó por igual sin distinción alguna.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos en la Exa-Arena del Exatlón para disputar la ventaja en la batalla del All Star. Ocho atletas rojos se enfrentan contra cinco atletas del equipo azul para conseguir la ventaja en la línea de tiro final del próximo domingo en Exatlón.

Después del contundente triunfo del equipo rojo en el juego por la ventaja, azules y rojos se enfrentaron por la posición estratégica. La escuadra azul reclamó La Fortaleza del Exatlón con asombrosas carreras en el circuito del submarino.

