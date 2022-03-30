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FOTOS | Frenético duelo por equipos para ganar Supervivencia Exatlón.

Arrancan batallas por la Supervivencia Exatlón. Rojos y azules no quieren perder más elementos, Aristeo Cázares del equipo rojo consiguió el punto para ganar.

Por: Redacción Azteca UNO

Concentración de Aristeo Exatlón México.
Equipo azul por Supervivencia Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán Exatlón México.
Equipo rojo por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez en tobogán Exatlón México.
Lanzamiento de Doris en tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Supervivencia Exatlón México.
Circuito del escape del submarino Exatlón México.
Antonio Rosique en circuito Exatlón México.
Azules concentrados Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Esfuerzo de Aristeo Cázares Exatlón México.
Atletas concentrados Exatlón México.
Heliud Pulido en alberca por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de azules por Supervivencia Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Celebración de rojos por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo vs David Exatlón México.
David Juárez en circuito Exatlón México.
Doris del Moral en alberca Exatlón México.
Aristeo Cázares celebrando Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido y obstáculos de circuito Exatlón México.
Salto de Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de La Bestia Exatlón México.
Salto de longitud de Aristeo Cázares Exatlón México.
Doris del Moral celebrando punto en Supervivencia Exatlón México.
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Concentración de Aristeo Exatlón México.
Equipo azul por Supervivencia Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán Exatlón México.
Equipo rojo por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez en tobogán Exatlón México.
Lanzamiento de Doris en tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Supervivencia Exatlón México.
Circuito del escape del submarino Exatlón México.
Antonio Rosique en circuito Exatlón México.
Azules concentrados Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Esfuerzo de Aristeo Cázares Exatlón México.
Atletas concentrados Exatlón México.
Heliud Pulido en alberca por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de azules por Supervivencia Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Celebración de rojos por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo vs David Exatlón México.
David Juárez en circuito Exatlón México.
Doris del Moral en alberca Exatlón México.
Aristeo Cázares celebrando Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido y obstáculos de circuito Exatlón México.
Salto de Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de La Bestia Exatlón México.
Salto de longitud de Aristeo Cázares Exatlón México.
Doris del Moral celebrando punto en Supervivencia Exatlón México.
Concentración de Aristeo Exatlón México.
Equipo azul por Supervivencia Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán Exatlón México.
Equipo rojo por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez en tobogán Exatlón México.
Lanzamiento de Doris en tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Supervivencia Exatlón México.
Circuito del escape del submarino Exatlón México.
Antonio Rosique en circuito Exatlón México.
Azules concentrados Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Esfuerzo de Aristeo Cázares Exatlón México.
Atletas concentrados Exatlón México.
Heliud Pulido en alberca por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de azules por Supervivencia Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Celebración de rojos por Supervivencia Exatlón México.
Javi Márquez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo vs David Exatlón México.
David Juárez en circuito Exatlón México.
Doris del Moral en alberca Exatlón México.
Aristeo Cázares celebrando Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido y obstáculos de circuito Exatlón México.
Salto de Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de La Bestia Exatlón México.
Salto de longitud de Aristeo Cázares Exatlón México.
Doris del Moral celebrando punto en Supervivencia Exatlón México.
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