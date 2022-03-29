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FOTOS | Ganador de la Medalla Exatlón All Star, Koke Guerrero.

Continúan las carreras, nueve atletas se enfrentaron en la contrarreloj para conseguir la codiciada Medalla Exatlón All Star. Koke Guerrero resultó victorioso

Por: Redacción Azteca UNO

Aristeo Cázares vs Javi Márquez Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito del tobogán Exatlón México.
Azules celebrando duelo de los enigmas Exatlón México.
Evelyn Guijarro concentrada Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán Exatlón México.
Competencia por duelo de los enigmas Exatlón México.
Equipo azul por medalla Exatlón México.
Solamente un ganador de la medalla Exatlón México.
La Bestia saliendo del tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de los enigmas Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Equipo rojo por medalla Exatlón México.
Doris del Moral vs Mati Álvarez en pista del tobogán Exatlón México.
Inicia duelo por la medalla Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez por enigmas Exatlón México.
Pato Araujo en carrera contrarreloj Exatlón México.
Evelyn Guijarro lanzando aro Exatlón México.
Javi Márquez por medalla Exatlón México.
Rojos celebrando el duelo de los enigmas Exatlón México.
Duelo de los enigmas Exatlón México.
Lanzamiento de aros de Aristeo Cázares Exatlón México.
Koke Guerrero gana medalla Exatlón México.
Heliud Pulido preparado por medalla Exatlón México.
Pato Araujo preparado por medalla Exatlón México.
Mati Álvarez a máxima velocidad Exatlón México.
Koke Guerrero a máxima velocidad Exatlón México.
Doris Del Moral por medalla Exatlón México.
Salto de longitud de Mati Álvarez por medalla Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Carrera contrarreloj de Evelyn Guijarro Exatlón México.
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Aristeo Cázares vs Javi Márquez Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito del tobogán Exatlón México.
Azules celebrando duelo de los enigmas Exatlón México.
Evelyn Guijarro concentrada Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán Exatlón México.
Competencia por duelo de los enigmas Exatlón México.
Equipo azul por medalla Exatlón México.
Solamente un ganador de la medalla Exatlón México.
La Bestia saliendo del tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de los enigmas Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Equipo rojo por medalla Exatlón México.
Doris del Moral vs Mati Álvarez en pista del tobogán Exatlón México.
Inicia duelo por la medalla Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez por enigmas Exatlón México.
Pato Araujo en carrera contrarreloj Exatlón México.
Evelyn Guijarro lanzando aro Exatlón México.
Javi Márquez por medalla Exatlón México.
Rojos celebrando el duelo de los enigmas Exatlón México.
Duelo de los enigmas Exatlón México.
Lanzamiento de aros de Aristeo Cázares Exatlón México.
Koke Guerrero gana medalla Exatlón México.
Heliud Pulido preparado por medalla Exatlón México.
Pato Araujo preparado por medalla Exatlón México.
Mati Álvarez a máxima velocidad Exatlón México.
Koke Guerrero a máxima velocidad Exatlón México.
Doris Del Moral por medalla Exatlón México.
Salto de longitud de Mati Álvarez por medalla Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Carrera contrarreloj de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Javi Márquez Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito del tobogán Exatlón México.
Azules celebrando duelo de los enigmas Exatlón México.
Evelyn Guijarro concentrada Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán Exatlón México.
Competencia por duelo de los enigmas Exatlón México.
Equipo azul por medalla Exatlón México.
Solamente un ganador de la medalla Exatlón México.
La Bestia saliendo del tobogán Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de los enigmas Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez Exatlón México.
Equipo rojo por medalla Exatlón México.
Doris del Moral vs Mati Álvarez en pista del tobogán Exatlón México.
Inicia duelo por la medalla Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez por enigmas Exatlón México.
Pato Araujo en carrera contrarreloj Exatlón México.
Evelyn Guijarro lanzando aro Exatlón México.
Javi Márquez por medalla Exatlón México.
Rojos celebrando el duelo de los enigmas Exatlón México.
Duelo de los enigmas Exatlón México.
Lanzamiento de aros de Aristeo Cázares Exatlón México.
Koke Guerrero gana medalla Exatlón México.
Heliud Pulido preparado por medalla Exatlón México.
Pato Araujo preparado por medalla Exatlón México.
Mati Álvarez a máxima velocidad Exatlón México.
Koke Guerrero a máxima velocidad Exatlón México.
Doris Del Moral por medalla Exatlón México.
Salto de longitud de Mati Álvarez por medalla Exatlón México.
Esfuerzo de David Juárez Exatlón México.
Carrera contrarreloj de Evelyn Guijarro Exatlón México.
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