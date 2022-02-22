FOTOS | Heliud Pulido y Javi Márquez con medalla de Exatlón.

Los atletas del conjunto escarlata regresaron al Campamento del Exatlón tras haber sido derrotados en la batalla por La Fortaleza. Mati Álvarez fue la encargada de leer las instrucciones de la prueba adicional que tenían que superar para poder abrir las puertas del Campamento y prepararse para la batalla por la medalla.

Javi Márquez “Big Papi” no dudó en revelar ante cámaras que ha notado “fracturas” en la convivencia de los atletas rojos durante las competencias. Koke Guerrero agradeció que nuevamente están en La Fortaleza del Exatlón para poder descansar.

La máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique recibió a ambos equipos para poner en disputa las medallas que otorgan una vida extra en duelo de eliminación. Javi Márquez y Heliud Pulido lograron posicionarse en los dos primeros lugares de la tabla de velocidad y consiguieron su primera medalla de la temporada actual de Exatlón.

Rojos y azules se reunieron en el circuito de máxima velocidad para dar inicio a la Batalla Colosal donde el equipo ganador tiene la oportunidad de salir de los límites de las tierras del Exatlón.

Después de cardiacas carreras entre ambos equipos, finalmente el equipo azul reclamó la victoria de la Batalla Colosal del Exatlón.

