FOTOS | Inesperada salida en Exatlón All Star.

El equipo escarlata de Exatlón regresó al Campamento con los ánimos en alto tras haber derrotado al equipo azul en la tercera batalla por La Supervivencia.

Mati Álvarez ayudó a Nataly Gutiérrez a terminar su carrera después de que sufriera un accidente en la primera trampa del circuito del fin del mundo. Mati reveló ante cámaras que sintió mucha presión para no perder esa carrera.

Rojos y azules se reunieron con Antonio Rosique en el nuevo circuito del tobogán del Exatlón. Lamentablemente Ana Lago no pudo continuar compitiendo y se redujo la primera batalla a seis puntos donde el equipo rojo consiguió la victoria.

Después de la victoria de las mujeres rojas, Rosique dio inicio al segundo duelo de la cuarta serie por Supervivencia Exatlón. El equipo azul pierde posicionamiento en puntaje. Los rojos consiguieron la victoria y aseguraron un atleta azul a eliminación de Exatlón.

Rosique recibió a rojos y a azules a un sistema inédito de competencia. Campeones, leyendas y finalistas desean evitar la eliminación de las playas del Exatlón. Ernesto Cázares fue eliminado de Exatlón sin embargo Marysol Cortés pidió tomar su lugar para volver a casa.

