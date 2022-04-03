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FOTOS | Inigualable duelo de Eliminación Exatlón del 3 de abril 2022.

Escuadra roja mantiene su ventaja en la supervivencia así que manda a dos atletas azules al duelo de Eliminación Exatlón a disputar su permanencia.

Por: Redacción Azteca UNO

Rosique inicia Supervivencia III Exatlón México.
Atletas en eliminación Exatlón México.
Aristeo y Koke jugando Exatlón México.
Doris y Rosique Exatlón México.
Rojos celebrando Supervivencia Exatlón México.
Azules en eliminación Exatlón México.
Rojos en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Supervivencia Exatlón México.
Concentración de Aristeo Exatlón México.
Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Aristeo Cázares en circuito por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Doris del Moral Exatlón México.
Fuerza de Doris del Moral Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Despedida de Doris Exatlón México.
Despedida de azules Exatlón México.
Abrazo entre atletas Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Fuerza de Javi Exatlón México.
Salto de Aristeo Cázares Exatlón México.
Recorrido de Doris Exatlón México.
Salto de longitud de Aristeo Cázares Exatlón México.
Atletas por supervivencia Exatlón México.
Aristeo en el circuito urbano Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito por supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez concentrada en circuito Exatlón México.
Salto de longitud de Doris Exatlón México.
La Bestia concentrada Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
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Rosique inicia Supervivencia III Exatlón México.
Atletas en eliminación Exatlón México.
Aristeo y Koke jugando Exatlón México.
Doris y Rosique Exatlón México.
Rojos celebrando Supervivencia Exatlón México.
Azules en eliminación Exatlón México.
Rojos en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Supervivencia Exatlón México.
Concentración de Aristeo Exatlón México.
Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Aristeo Cázares en circuito por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Doris del Moral Exatlón México.
Fuerza de Doris del Moral Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Despedida de Doris Exatlón México.
Despedida de azules Exatlón México.
Abrazo entre atletas Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Fuerza de Javi Exatlón México.
Salto de Aristeo Cázares Exatlón México.
Recorrido de Doris Exatlón México.
Salto de longitud de Aristeo Cázares Exatlón México.
Atletas por supervivencia Exatlón México.
Aristeo en el circuito urbano Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito por supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez concentrada en circuito Exatlón México.
Salto de longitud de Doris Exatlón México.
La Bestia concentrada Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Rosique inicia Supervivencia III Exatlón México.
Atletas en eliminación Exatlón México.
Aristeo y Koke jugando Exatlón México.
Doris y Rosique Exatlón México.
Rojos celebrando Supervivencia Exatlón México.
Azules en eliminación Exatlón México.
Rojos en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero celebrando Supervivencia Exatlón México.
Concentración de Aristeo Exatlón México.
Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Aristeo Cázares en circuito por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Aristeo Cázares vs Doris del Moral Exatlón México.
Fuerza de Doris del Moral Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Despedida de Doris Exatlón México.
Despedida de azules Exatlón México.
Abrazo entre atletas Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Fuerza de Javi Exatlón México.
Salto de Aristeo Cázares Exatlón México.
Recorrido de Doris Exatlón México.
Salto de longitud de Aristeo Cázares Exatlón México.
Atletas por supervivencia Exatlón México.
Aristeo en el circuito urbano Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito por supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez concentrada en circuito Exatlón México.
Salto de longitud de Doris Exatlón México.
La Bestia concentrada Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
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