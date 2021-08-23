FOTOS: Insignias, Fortaleza y lesiones durante la competencia Exatlón.

Tras la eliminación de Estephanie Solís, los integrantes del equipo de Guardianes regresaron decaídos a La Fortaleza. Las mujeres rojas se reunieron y coincidieron que la parte de las votaciones fue complicada. Alely Hernández reveló ante cámaras que quiere entender el por qué votaron por ella.

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La Ruta Del Campeón tuvo dos ganadores ¿quiénes ganaron la insignia del Exatlón?

Jahir Ocampo aprovechó para reunirse con Alely y confesar que el voto contra de ella fue al azar, lamentablemente resultó nominada para el duelo de eliminación. Para Alely, la comunicación es muy importante y solucionó el malentendido con Jahir.

Antonio Rosique reunió a los veintiún atletas que nuevamente disputarán la insignia femenil de la Ruta de los campeones para ganar la oportunidad de asistir al evento de velocidad más emocionante.

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Después de una ardua competencia femenil, Dulce Figueroa nuevamente resultó victoriosa en la Ruta De Los Campeones y obtuvo su segunda insignia. Antonio Rosique anunció que también se jugaría la insignia varonil.

Los atletas de Guardianes y Conquistadores protagonizaron una cardiaca competencia, Alan Mendoza resultó victorioso y obtuvo su primera insignia de la Ruta De Los Campeones del Exatlón.

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Conquistadores quieren ganar pero La Fortaleza de Exatlón se pinta de rojo.

Antonio Rosique reunió a los aguerridos competidores para poner en disputa La Fortaleza del Exatlón en el circuito de los contenedores con gravedad alterada. Los Conquistadores tomaron rápidamente la delantera.

Lamentablemente durante la tercera carrera, Fernando Stalla sufrió una fractura limpia al atravesar el circuito de los contenedores del Exatlón. Tuvo que ser trasladado en ambulancia para revisar a profundidad su lesión.

Antonio Rosique nos mantuvo al corriente con el estado de salud de Fernando Stalla mientras sus compañeros lo entregaban todo en el circuito de los contenedores del Exatlón.

Los integrantes de Conquistadores tomaron la delantera rápidamente, sin embargo en una increíble remontada, Guardianes terminaron con una defensa exitosa y nuevamente disfrutan de la posición estratégica del Exatlón.

