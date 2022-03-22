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FOTOS | Javi Márquez, ganador de la Medalla Exatlón All Star.

Arranca la Batalla Colosal por la increíble recompensa. Javi Márquez triunfa en el circuito biométrico y consigue la Medalla Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Javi Márquez gana medalla Exatlón México.
Equipo rojo por medalla Exatlón México.
Equipo azul por medalla Exatlón México.
La Bestia en circuito Exatlón México.
Recorrido de La Bestia Exatlón México.
Mati Álvarez tirando estafeta Exatlón México.
Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Nataly corriendo Exatlón México.
Heliud Pulido vs Javi Márquez Exatlón México.
Heliud Pulido concentrado Exatlón México.
Antonio Rosique por Medalla Exatlón México.
Azules ganan Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo preparado por medalla Exatlón México.
Doris en circuito Exatlón México.
Pato Araujo corriendo Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Tiro de poder por Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo por Batalla Colosal Exatlón México.
Koke vs Aristeo Exatlón México.
Aristeo Cázares tirando Exatlón México.
Heliud por Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez concentrado Exatlón México.
Esfuerzo de Doris Exatlón México.
Mati vs Evelyn en Batalla Colosal Exatlón México.
Koke vs Pato Exatlón México.
Evelyn por medalla Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
La Bestia en circuito de Batalla Colosal Exatlón México.
Nataly en Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique Exatlón México.
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Javi Márquez gana medalla Exatlón México.
Equipo rojo por medalla Exatlón México.
Equipo azul por medalla Exatlón México.
La Bestia en circuito Exatlón México.
Recorrido de La Bestia Exatlón México.
Mati Álvarez tirando estafeta Exatlón México.
Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Nataly corriendo Exatlón México.
Heliud Pulido vs Javi Márquez Exatlón México.
Heliud Pulido concentrado Exatlón México.
Antonio Rosique por Medalla Exatlón México.
Azules ganan Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo preparado por medalla Exatlón México.
Doris en circuito Exatlón México.
Pato Araujo corriendo Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Tiro de poder por Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo por Batalla Colosal Exatlón México.
Koke vs Aristeo Exatlón México.
Aristeo Cázares tirando Exatlón México.
Heliud por Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez concentrado Exatlón México.
Esfuerzo de Doris Exatlón México.
Mati vs Evelyn en Batalla Colosal Exatlón México.
Koke vs Pato Exatlón México.
Evelyn por medalla Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
La Bestia en circuito de Batalla Colosal Exatlón México.
Nataly en Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique Exatlón México.
Javi Márquez gana medalla Exatlón México.
Equipo rojo por medalla Exatlón México.
Equipo azul por medalla Exatlón México.
La Bestia en circuito Exatlón México.
Recorrido de La Bestia Exatlón México.
Mati Álvarez tirando estafeta Exatlón México.
Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Nataly corriendo Exatlón México.
Heliud Pulido vs Javi Márquez Exatlón México.
Heliud Pulido concentrado Exatlón México.
Antonio Rosique por Medalla Exatlón México.
Azules ganan Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo preparado por medalla Exatlón México.
Doris en circuito Exatlón México.
Pato Araujo corriendo Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Tiro de poder por Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo por Batalla Colosal Exatlón México.
Koke vs Aristeo Exatlón México.
Aristeo Cázares tirando Exatlón México.
Heliud por Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez concentrado Exatlón México.
Esfuerzo de Doris Exatlón México.
Mati vs Evelyn en Batalla Colosal Exatlón México.
Koke vs Pato Exatlón México.
Evelyn por medalla Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
La Bestia en circuito de Batalla Colosal Exatlón México.
Nataly en Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique Exatlón México.
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