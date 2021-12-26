FOTOS | Las tierras del Exatlón reclaman la salida de una atleta.

El equipo rojo de Guardianes regresó triunfante tras haber derrotado al equipo azul de Conquistadores en la primera batalla por La Supervivencia, de esta manera aseguraron que al menos una mujer del equipo azul participe en el duelo de eliminación del Exatlón.

Mariana Khalil se encargó de darle la bienvenida a Paula Flores y a Uriel Pizarro, pues reveló que se siente parte de la familia azul y quiere que se integren sus nuevos compañeros de aventura mientras que el equipo rojo planea atacar con todo para evitar mandar a una compañera roja a eliminación de Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito De Los Contenedores para disputar la segunda batalla por La Supervivencia. Después de emocionantes carreras, Guardianes asegura la eliminación de una atleta azul en Exatlón.

El equipo azul de Conquistadores se reunió con Antonio Rosique para dar inicio al duelo de eliminación. Paula Flores fue seleccionada por su bajo rendimiento, Tanya Núñez fue elegida por el voto de su equipo mientras que Mariana Khalil defendió su lugar con éxito. Lamentablemente Paula no consiguió la victoria y se retiró del Exatlón.

