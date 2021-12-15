FOTOS | Leyendas a prueba contra rojos y azules en tirolesas Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes regresó al Campamento con los ánimos caídos tras la repentina salida de Jahir “Tiburón” Ocampo, ya que su lesión fue grave y requería de atención médica fuera del Exatlón.

David Juárez “La Bestia” reveló ante cámaras que se sintió identificado cuando él se lesionó en la temporada pasada. Macky González derramó lágrimas por su rival Jahir Ocampo, deseándole una pronta recuperación y que disfrute las fiestas decembrinas sin embargo reveló que aún queda pendiente su apuesta en Exatlón.

Antonio Rosique nuevamente recibió a Guardianes, Conquistadores y Leyendas para poner en juego la bolsa con cinco mil dólares a repartir entre los integrantes del equipo ganador. Marcela Pérez “Yeyé” ya pudo volver a participar en los circuitos del Exatlón.

Leyendas, Guardianes y Conquistadores protagonizaron un emocionante duelo acrobático. Pamela Verdirame sufrió una leve lesión en su recorrido de las tirolesas. Después de una trepidante batalla en el circuito de las tirolesas finalmente el equipo azul de Conquistadores consiguió el triunfo del duelo triangulado de Exatlón.

