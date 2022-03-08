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FOTOS | Mati Álvarez y Koke Guerrero ganan medalla Exatlón All Star.

Duelo por equipos por jugosas recompensas. Koke Guerrero, ganador de la medalla Exatlón All Star sufrió un accidente en la Batalla Colosal Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Antonio Rosique con medallas Exatlón México
Aristeo celebra triunfo en Exatlón México.
Azules celebran en Exatlón México.
Antonio Rosique en Exatlón México
Capitán Araujo Exatlón México.
Carrera de Mati en Exatlón México.
Celebración de Doris en Exatlón México.
Celebración de rojos en Exatlón México.
Circuito biométrico de Exatlón México.
Concentración de Aristeo en Exatlón México.
Duelo mixto en Exatlón México.
Equipo azul de Exatlón México.
Concentración en Exatlón México.
Equipo rojo de Exatlón México.
Evelyn Guijarro en Exatlón México.
Inicia Exatlón México.
Javi Márquez en Exatlón México.
Koke Guerrero en Exatlón México.
Koke Guerrero gana medalla Exatlón México.
Mati Álvarez gana medalla Exatlón México.
Mati contra Evelyn en Exatlón México.
Máxima velocidad en Exatlón México.
Nataly Gutiérrez tira en Exatlón México.
Recorrido contrarreloj de Exatlón México.
Recorrido emocionante en Exatlón México.
Rojos y azules en Exatlón México.
Rosique en Batalla Colosal de Exatlón México.
Sorpresa en circuito de Exatlón México.
Tiros de poder en Exatlón México.
Triunfo de Koke en Exatlón México.
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Antonio Rosique con medallas Exatlón México
Aristeo celebra triunfo en Exatlón México.
Azules celebran en Exatlón México.
Antonio Rosique en Exatlón México
Capitán Araujo Exatlón México.
Carrera de Mati en Exatlón México.
Celebración de Doris en Exatlón México.
Celebración de rojos en Exatlón México.
Circuito biométrico de Exatlón México.
Concentración de Aristeo en Exatlón México.
Duelo mixto en Exatlón México.
Equipo azul de Exatlón México.
Concentración en Exatlón México.
Equipo rojo de Exatlón México.
Evelyn Guijarro en Exatlón México.
Inicia Exatlón México.
Javi Márquez en Exatlón México.
Koke Guerrero en Exatlón México.
Koke Guerrero gana medalla Exatlón México.
Mati Álvarez gana medalla Exatlón México.
Mati contra Evelyn en Exatlón México.
Máxima velocidad en Exatlón México.
Nataly Gutiérrez tira en Exatlón México.
Recorrido contrarreloj de Exatlón México.
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Rojos y azules en Exatlón México.
Rosique en Batalla Colosal de Exatlón México.
Sorpresa en circuito de Exatlón México.
Tiros de poder en Exatlón México.
Triunfo de Koke en Exatlón México.
Antonio Rosique con medallas Exatlón México
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