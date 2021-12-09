FOTOS | Mujeres de Exatlón en riesgo de eliminación.

El equipo rojo de Guardianes regresó con los ánimos en alto tras derrotar al equipo de Las Leyendas en el duelo triangulado por los cinco mil dólares que se puso en juego en el trepidante circuito de Exatlón.

Yusef Farah reveló ante sus compañeros del equipo azul de Conquistadores que está harto de las burlas de Heber Gallegos a lo que el integrante del equipo rojo se justificó diciendo que logró su objetivo de desconcentrarlo durante sus participaciones en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes, Conquistadores y a Leyendas para enfrentarlos en la prueba exprés de Los Juegos Del Tiempo. Además anunció la llegada de dos nuevos integrantes a la escuadra amarilla, Pamela Verdirame y Heliud Pulido, leyendas del Exatlón.

Después de una reñida y emocionante carrera entre los tres equipos, finalmente el equipo de Las Leyendas consiguió los seis puntos necesarios para ganar los audífonos de última generación que se pusieron como recompensa en Exatlón.

La batalla por La Supervivencia entre rojos y azules terminó con la victoria de Conquistadores en el circuito de la ciudad de Exatlón.

