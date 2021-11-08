FOTOS: Nuevas aventuras y recompensas en las tierras del Exatlón.

Tras la repentina salida de Briseida Acosta, el equipo de Guardianes regresó a La Fortaleza con los ánimos decaídos. Gaby Espinosa reveló ante cámaras que no siente responsabilidad por la eliminación de Briseida sino que se ganó su lugar en el Exatlón.

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El equipo de Guardianes se reunió en la sala de La Fortaleza del Exatlón para hablar con Gaby Espinosa y felicitarla por su triunfo, aún así Nataly Gutiérrez le advirtió que debe separar amistad con las competencias.

¿Quiénes son los refuerzos que llegan al Exatlón?

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito Del Río del Exatlón para disputar una invaluable recompensa, una ventaja competitiva que les ayudará a elegir el primer tiro final de la batalla por La Supervivencia del Exatlón.

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En un inesperado anuncio, Rosique dio la bienvenida a Jair Regalado y a Emilio Rodríguez quienes jugaron la primera carrera donde Conquistadores consiguió la delantera. Después de la presentación oficial, Rosique recibió a Maura Martínez y a Thalia Villavicencio.

Finalmente el juego por la ventaja se resolvió con una carrera de relevos entre rojos y azules donde el equipo de Guardianes consiguió la victoria con tiros perfectos y ganaron la ventaja en la primera batalla por La Supervivencia.

¿Quién gana La Fortaleza del Exatlón?

Con cuatro nuevos compañeros que se sumaron a la aventura del Exatlón, Antonio Rosique reunió a ambos equipos para disputar la posición estratégica con todas las comodidades y evitar una prueba adicional en el Campamento del Exatlón.

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El Circuito De La Alberca Olímpica del Exatlón fue testigo de emocionantes carreras entre azules y rojos, Finalmente en una asombrosa participación del equipo azul de Conquistadores resultó victorioso y disfrutarán de las comodidades de La Fortaleza del Exatlón.

Nuevamente en el Derby Prime Time del Exatlón, Alan Mendoza fue derrotado por David Juárez “La Bestia” en la primera carrera por los mil dólares del Exatlón y acumula un total de cuatro mil dólares en total.

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