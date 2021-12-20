FOTOS | Penúltima batalla triangulada contra leyendas Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes se reunió en el Campamento tras la eliminación de Emilio Rodríguez. Zudikey reveló ante cámaras que está triste por la salida de Emilio pues comentó que demostró ser una persona muy disciplinada en Exatlón.

Uriel Pizarro, el nuevo integrante del equipo azul de Conquistadores reveló que estaba emocionado por pertenecer a esta aventura. Macky González y Koke Guerrero se encargaron de guiarlo y orientarlo en practicar con su puntería en La Fortaleza del Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores para poner en disputa la posición estratégica. Además anunció que quedan pocas competencias contra Las Leyendas del Exatlón.

Después de vibrantes carreras entre rojos y azules, el equipo de Guardianes tomó la delantera rápidamente y a pesar de los esfuerzos del equipo azul por defender La Fortaleza, Guardianes ganaron la posición estratégica del Exatlón.

Leyendas, Guardianes y Conquistadores se reunieron para medir su fuerza en la emocionante carrera por los cinco mil dólares para repartir en el equipo ganador. Conquistadores nuevamente triunfaron en Exatlón.

