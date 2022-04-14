  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Quién ganó el primer pase al Selectivo Exatlón 14 abril 2022?

Rojos y azules protagonizaron tres emocionantes batallas por el primer pase al Selectivo Exatlón. Javi Márquez ya está instalado en el duelo del domingo.

Por: Redacción Azteca UNO

Mati Álvarez en alberca Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
Evelyn Guijarro en Selectivo Exatlón México.
Fuerza de Black Panther Exatlón México.
Evelyn en alberca Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo azul por Selectivo Exatlón México.
Equipo rojo por Selectivo Exatlón México.
La Bestia concentrado en tiro Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido por Selectivo Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero concentrados Exatlón México.
Concentración de Big Papi Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero vs Javi Márquez Exatlón México.
David Juárez vs Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al Selectivo Exatlón México.
Atletas al circuito de balance y equilibrio Exatlón México.
Rosique inicia Selectivo Exatlón México.
Velocidad de Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique en circuito de fuerza Exatlón México.
Velocidad de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito de velocidad Exatlón México.
/
Mati Álvarez en alberca Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
Evelyn Guijarro en Selectivo Exatlón México.
Fuerza de Black Panther Exatlón México.
Evelyn en alberca Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo azul por Selectivo Exatlón México.
Equipo rojo por Selectivo Exatlón México.
La Bestia concentrado en tiro Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido por Selectivo Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero concentrados Exatlón México.
Concentración de Big Papi Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero vs Javi Márquez Exatlón México.
David Juárez vs Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al Selectivo Exatlón México.
Atletas al circuito de balance y equilibrio Exatlón México.
Rosique inicia Selectivo Exatlón México.
Velocidad de Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique en circuito de fuerza Exatlón México.
Velocidad de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito de velocidad Exatlón México.
Mati Álvarez en alberca Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Mati Álvarez en tobogán Exatlón México.
Evelyn Guijarro en Selectivo Exatlón México.
Fuerza de Black Panther Exatlón México.
Evelyn en alberca Exatlón México.
Mati Álvarez vs Koke Guerrero Exatlón México.
Equipo azul por Selectivo Exatlón México.
Equipo rojo por Selectivo Exatlón México.
La Bestia concentrado en tiro Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido por Selectivo Exatlón México.
Carrera de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Esfuerzo de Pato Araujo Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez Exatlón México.
Pato Araujo y Koke Guerrero concentrados Exatlón México.
Concentración de Big Papi Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero vs Javi Márquez Exatlón México.
David Juárez vs Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio al Selectivo Exatlón México.
Atletas al circuito de balance y equilibrio Exatlón México.
Rosique inicia Selectivo Exatlón México.
Velocidad de Javi Márquez Exatlón México.
Antonio Rosique en circuito de fuerza Exatlón México.
Velocidad de David Juárez Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito de velocidad Exatlón México.
Tags relacionados
Exatlón México

Contenido relacionado