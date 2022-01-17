FOTOS | Recta final, última batalla por territorio y medallas Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes regresó a La Fortaleza y felicitó a Paulina Martínez por haber vencido a Mariana Khalil en el duelo por La Supervivencia del Exatlón. David Juárez “La Bestia” reveló ante cámaras que el equipo azul de Conquistadores tiene marcado su rol en la competencia.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito Biométrico del Exatlón para poner en disputa las últimas medallas. Las 7 atletas de ambos equipos buscan obtener el menor tiempo posible para ganar la codiciada presea.

Después de que Nataly Gutiérrez consiguiera la última medalla femenil, los seis atletas de ambos equipos también se enfrentaron en la contrarreloj donde Heber Gallegos resultó victorioso de la presea varonil en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se reunieron con Antonio Rosique en el Circuito De Los Contenedores del Exatlón para disputar la posición estratégica antes de dar inicio a la semana de la recta final donde habrá batallas por Supervivencia.

Después de emocionantes carreras entre Guardianes y Conquistadores, finalmente el equipo azul logró arrebatarle La Fortaleza al equipo rojo quienes deberán de enfrentar una rigurosa prueba adicional al llegar a la choza del Exatlón.

