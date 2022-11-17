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FOTOS | Resumen Batalla Colosal Exatlón México 16 noviembre 2022.

Mujeres se enfrentan por la medalla femenil. Famosos y Contendientes se enfrentan en el circuito del Exatlón City por la Batalla Colosal y un gran premio.

Por: Redacción Azteca UNO

Rosique inicia el contrarreloj por la Medalla Femenil.
Mujeres azules ya cuentan con varias medallas pero van por más.
Las atletas rojas están listas para hacer su mejor tiempo.
Andrea abre el circuito de Fuerza Centrífuga.
Andrea logra un gran tiempo a vencer.
Roberta es la segunda en el circuito pero no logra superar a su compañera.
Al finalizar su turno Mayran no queda muy contenta con su tiempo.
Por su parte Valeria logra colocarse en segundo lugar detrás de Sky4.
Tzasna logra la tercera mejor marca en su participación.
Triple Jumper no se queda atrás y logra la segunda mejor marca.
Dana se impone en el primer lugar con el mejor tiempo.
Yamileth logra un buen tiempo y se coloca en segundo dejando a Andrea en tercer lugar.
Llega el turno de Fiona quien logra colarse en la segunda ronda dejando fuera a Valeria.
Al final llega Estephanie que logra un buen tiempo y saca a Fiona.
En la ronda final Andrea gana oro, Liliana plata y Estephanie bronce.
Comienza la Batalla Colosal en el circuito del Exatlón City.
Yahel y Fogel abren la pista.
Fogel entrega el primer punto azul.
Azules y rojos empatan y Pato sale con todo.
Yann Lobito entrega el dos a uno.
Yamileth hace su mejor esfuerzo pero no le va bien en la línea de tiro.
Es Sky4 quien hace grandes tiros con boleadoras y gana el punto.
En el turno de Omar el Black Charro, el atleta entrega punto.
Dana intenta dar su punto en la línea de tiro.
Pero Tzasna toma la delantera y coloca el marcador cuatro a dos.
El Dragón rojo va por el quinto punto.
Pero Velociraptor toma la victoria.
El marcador va 6 a 9 favor rojos y Andrea quiere dar vida a su equipo.
Valeria gana el match point y entrega la victoria a Famosos.
Rojos festejan que ganaron la Batalla Colosal.
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Rosique inicia el contrarreloj por la Medalla Femenil.
Mujeres azules ya cuentan con varias medallas pero van por más.
Las atletas rojas están listas para hacer su mejor tiempo.
Andrea abre el circuito de Fuerza Centrífuga.
Andrea logra un gran tiempo a vencer.
Roberta es la segunda en el circuito pero no logra superar a su compañera.
Al finalizar su turno Mayran no queda muy contenta con su tiempo.
Por su parte Valeria logra colocarse en segundo lugar detrás de Sky4.
Tzasna logra la tercera mejor marca en su participación.
Triple Jumper no se queda atrás y logra la segunda mejor marca.
Dana se impone en el primer lugar con el mejor tiempo.
Yamileth logra un buen tiempo y se coloca en segundo dejando a Andrea en tercer lugar.
Llega el turno de Fiona quien logra colarse en la segunda ronda dejando fuera a Valeria.
Al final llega Estephanie que logra un buen tiempo y saca a Fiona.
En la ronda final Andrea gana oro, Liliana plata y Estephanie bronce.
Comienza la Batalla Colosal en el circuito del Exatlón City.
Yahel y Fogel abren la pista.
Fogel entrega el primer punto azul.
Azules y rojos empatan y Pato sale con todo.
Yann Lobito entrega el dos a uno.
Yamileth hace su mejor esfuerzo pero no le va bien en la línea de tiro.
Es Sky4 quien hace grandes tiros con boleadoras y gana el punto.
En el turno de Omar el Black Charro, el atleta entrega punto.
Dana intenta dar su punto en la línea de tiro.
Pero Tzasna toma la delantera y coloca el marcador cuatro a dos.
El Dragón rojo va por el quinto punto.
Pero Velociraptor toma la victoria.
El marcador va 6 a 9 favor rojos y Andrea quiere dar vida a su equipo.
Valeria gana el match point y entrega la victoria a Famosos.
Rojos festejan que ganaron la Batalla Colosal.
Rosique inicia el contrarreloj por la Medalla Femenil.
Mujeres azules ya cuentan con varias medallas pero van por más.
Las atletas rojas están listas para hacer su mejor tiempo.
Andrea abre el circuito de Fuerza Centrífuga.
Andrea logra un gran tiempo a vencer.
Roberta es la segunda en el circuito pero no logra superar a su compañera.
Al finalizar su turno Mayran no queda muy contenta con su tiempo.
Por su parte Valeria logra colocarse en segundo lugar detrás de Sky4.
Tzasna logra la tercera mejor marca en su participación.
Triple Jumper no se queda atrás y logra la segunda mejor marca.
Dana se impone en el primer lugar con el mejor tiempo.
Yamileth logra un buen tiempo y se coloca en segundo dejando a Andrea en tercer lugar.
Llega el turno de Fiona quien logra colarse en la segunda ronda dejando fuera a Valeria.
Al final llega Estephanie que logra un buen tiempo y saca a Fiona.
En la ronda final Andrea gana oro, Liliana plata y Estephanie bronce.
Comienza la Batalla Colosal en el circuito del Exatlón City.
Yahel y Fogel abren la pista.
Fogel entrega el primer punto azul.
Azules y rojos empatan y Pato sale con todo.
Yann Lobito entrega el dos a uno.
Yamileth hace su mejor esfuerzo pero no le va bien en la línea de tiro.
Es Sky4 quien hace grandes tiros con boleadoras y gana el punto.
En el turno de Omar el Black Charro, el atleta entrega punto.
Dana intenta dar su punto en la línea de tiro.
Pero Tzasna toma la delantera y coloca el marcador cuatro a dos.
El Dragón rojo va por el quinto punto.
Pero Velociraptor toma la victoria.
El marcador va 6 a 9 favor rojos y Andrea quiere dar vida a su equipo.
Valeria gana el match point y entrega la victoria a Famosos.
Rojos festejan que ganaron la Batalla Colosal.

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